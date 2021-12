Safran Aircraft Engines, colosse aux 16 700 collaborateurs

Face aux enjeux d'un marché aéronautique en plein développement, Safran Aircraft Engines prépare l'avenir et anticipe les besoins de ses clients, en investissant continuellement dans le développement de nouvelles technologies et en concevant des moteurs toujours plus respectueux de l'environnement.

Les activités de Safran Aircraft Engines sont organisées en quatre pôles d'activités :

- Moteurs civils : S'appuyant sur une vision claire du marché, une expertise unique et des capacités industrielles au meilleur niveau mondial, Safran Aircraft Engines est présent sur tous les segments de l'aviation civile. Le succès des moteurs de la gamme CFM56®, développés, produits et commercialisés au sein de CFM International, société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et General Electric, illustre un savoir-faire mondialement reconnu. Safran Aircraft Engines développe également un moteur de nouvelle génération destiné à répondre aux besoins croissants de l'aviation d'affaires moyen/haut de gamme, le Silvercrest. La société est aussi présente sur le segment des moteurs de forte puissance.

- Moteurs militaires : Safran Aircraft Engines propose aux gouvernements et aux états-majors des solutions de propulsion avancées. Safran Aircraft Engines conçoit, développe, fabrique, commercialise des moteurs équipant 20 types d'avions utilisés par les forces armées de 30 pays, et en assure le support. Avec près de 5 000 moteurs en service, Safran Aircraft Engines démontre son expertise technologique et ses atouts concurrentiels, parmi lesquels 60 ans de savoir-faire en matière de turboréacteurs militaires.

- Moteurs spatiaux : Safran Aircraft Engines est leader européen de la propulsion plasmique des satellites.

- Services : en tant que motoriste OEM (Original Equipment Manufacturer)la mission de Safran Aircraft Engines est de permettre à ses clients, opérateurs, loueurs et compagnies aériennes, d'avoir la plus grande disponibilité opérationnelle de leur flotte. Sous la marque EngineLife, Safran Aircraft Engines déploie auprès de ses clients civils une offre de services complète, réactive et adaptée à leurs besoins spécifiques. Grâce à son réseau mondial d'ateliers de maintenance et réparation (MRO - Maintenance, Repair & Overhaul) et ses 12 pôles d'excellence de réparation de pièces, Safran Aircraft Engines couvre l'ensemble du cycle de vie du moteur, de l'entrée en service jusqu'à la déconstruction.

Safran Aircraft Engines emploie 16 700 collaborateurs, dans 35 sites et filiales de production et de maintenance à travers le monde et figure parmi les entreprises les plus innovantes au monde. Elle dépose chaque année près de 500 nouveaux brevets.

A propos de Safran Villaroche

L'activité industrielle du site correspond au “dernier acte“ du processus de production des moteurs, qui sont assemblés et testés avant d'être livrés aux clients. L'ensemble des activités de Villaroche (opérations de montage, projets de recherche avancée, moyens d'essais et de conception de haut niveau) contribue à ancrer le leadership mondial de Safran Aircraft Engines. Villaroche est certifié ISO14001 : l'outil industriel, ateliers, bancs, laboratoires sont conçus et gérés en fonction de leurs impacts sur l'environnement local.

Le musée Safran et son association

À l'origine, l'objectif du Musée aéronautique et spatial Safran, est de restaurer, conserver et mettre à disposition du public les matériels qui ont marqué l'histoire de l'entreprise.

Ce sont trois hommes, collaborateurs de Snecma et passionnés par l'histoire de leur entreprise, qui vont être à l'origine de la création du Musée aéronautique et spatial de Safran. Fin 1984, Claude Moussez, directeur du site de production de Villaroche, Guy Dodanthun, directeur financier, et Bernard Girault, chef du département documentation, apprennent que le Musée de l'Air et de l'Espace recherche des bénévoles pour restaurer les 1 000 moteurs d'avions de ses collections, construits par différentes sociétés entre le début du XXe siècle et les années 1970.

Le 20 juin 1985, une convention est signée entre le Musée de l'Air et de l'Espace et Snecma, portant sur la restauration des moteurs anciens. L'accord prévoit que sur deux moteurs identiques restaurés, l'un soit remis au Musée de l'Air et l'autre gardé en dépôt par Snecma pour exposition. Bernard Girault, chargé de la mise en œuvre du projet, rapatrie deux moteurs “Le Rhône 9 Jb” du Musée de l'Air et de l'Espace, et recrute Charles Gerspach, un technicien réputé pour son savoir-faire. Ainsi, en septembre 1985, avec l'appui de Claude Moussez, il crée à Villaroche l'atelier de restauration des moteurs anciens. Très vite, il anime une équipe de 32 bénévoles, tous salariés de Snecma œuvrant en dehors de leurs heures de travail. Le premier moteur restauré est livré au Musée de l'Air le 23 avril 1986.

Au fil des ans, l'équipe de bénévoles qui a restauré les premiers moteurs destinés au musée s'est etoffée. Elle est devenue en 1989 l'Association des Amis du Musée Snecma, puis l'Association des Amis du Musée Safran, en 2005. La collection du musée s'est quant à elle élargie aux matériels de l'ensemble des sociétés de Safran. A ce jour, plus de 85 moteurs à pistons ont été restaurés par les bénévoles de l'association. Une tâche parfois ardue lorsque des pièces manquantes doivent être fabriquées… alors que les outillages et les machines n'existent plus.

L'absence de plans et de notices pour certains moteurs impose, quant à elle, la prise systématique de notes et de photos lors du démontage afin d'éviter les erreurs au remontage. Mais grâce aux connaissances techniques et aux astuces déployées par les bénévoles de l'association, ces difficultés finissent toujours par être surmontées…

Si tous les bénévoles de l'association remettent en état les matériels, certains sont également chargés de récupérer des objets et des documents et d'établir les inventaires. Les collections du musée ont été ainsi enrichies des dons d'écoles qui utilisaient autrefois des moteurs Snecma pour leur enseignement. D'autres bénévoles œuvrent pour l'amélioration de la scénographie du musée, qui évolue en permanence. D'autres enfin s'efforcent de promouvoir et faire connaître le musée.

Si les moteurs d'avions de Snecma sont au cœur de l'histoire de Safran, d'autres réalisations ont aussi marqué son passé, comme les pulsoréacteurs ou les motos Gnome & Rhône, utilisées par l'Armée française jusqu'en 1960. Une quarantaine de ces motos sont exposées au musée.

Par ailleurs, Snecma a été amené à diversifier son activité dans les périodes difficiles, produisant des bicyclettes, des tracteurs agricoles, des pistolets mitrailleurs, des ustensiles de cuisine, des machines à coudre… Tous ces produits ont trouvé leur place au musée. Enfin, l'activité de l'Association des Amis du Musée Safran s'étend aujourd'hui aux matériels des autres sociétés du Groupe abrités au musée :

trains d'atterrissage, freins, moteurs de fusées, moteurs d'hélicoptères, drones, etc.

À la création de Safran, l'association prend le nom de « Association des Amis du Musée Safran » (AAMS). Le Musée Safran accueille chaque année près de 12 000 visiteurs, qui viennent découvrir quelques-uns des plus grands succès aérospatiaux français. Un parcours plus didactique est proposé aux enfants afin de leur permettre de mieux comprendre la propulsion spatiale.