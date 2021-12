Ruy Blas ou la folie des Moutons noirs à Melun

Les Moutons noirs vous racontent l’histoire de Ruy Blas, ce « ver de terre amoureux d’une étoile », avec fantaisie, humour, modernité et vous offrent un vrai divertissement au rythme haletant. Une comédie populaire, généreuse et enlevée.

Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un Grand d’Espagne déchu de ses titres, pour se venger de la reine d’Espagne. Don Salluste invite son laquais Ruy Blas, à se faire passer pour Don César, dans le but de séduire la Reine et ainsi la confondre. Ruy Blas, secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au jeu.

Les premiers jalons du piège machiavélique de Salluste sont posés. Intrigues, pouvoir, vengeance, amour impossible. Tous les éléments du drame romantique sont présents. Que fera Don Salluste pour assouvir sa vengeance ? Que deviendront nos deux amants ?

L’objectif de ce spectacle est, avant toute chose, de divertir. Offrir aux spectateurs, une expérience unique et originale là où il s’y attend peut être le moins. En effet, tout le monde connait Ruy Blas. La compagnie des Moutons noirs a voulu rendre hommage à ce texte. « Lui donner humblement une autre lecture, lui conférer une nouvelle résonance et tenter d’y apporter subtilement fantaisie, humour et modernité. Nous voulons permettre aux spectateurs de s’amuser avec nous, avec les personnages d’Hugo. »