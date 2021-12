Ruralitic 2016 : la ruralité est l'avenir de la France

Cette année, ce sont 600 élus locaux, leurs associations, les ministres de l'Economie et du Numérique et de l'Education nationale, Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem, et 20 grands partenaires qui sont attendus à Polminhac dans le Cantal pour dessiner l'avenir du pays, qui passe par une ruralité plus innovante et créative que jamais. Le territoire invité d'honneur est la Haute-Corse.

Créé à l'initiative du département du Cantal en 2005, et soutenu par la Région Auvergne-Rhône Alpes, Ruralitic contribue depuis à l'intégration du numérique dans les stratégies de développement local.

Il s'agit d'une sorte de forum national sur les enjeux des TIC (technologies d'information et de communication) à la campagne qui a permis, au fil des années, d'éviter la fracture numérique. De fait, les TIC constituent une opportunité inédite de redessiner les territoires, de leur accorder une véritable égalité des chances en matière d'économie, d'emploi, de formation ou d'éducation.

En 2015, Ruralitic publiait le Manifeste des smart villages, mode d'emploi à l'usage des élus de terrain pour tirer tout le profit de la révolution numérique. En 2016, à huit mois de la prochaine échéance présidentielle, ce forum souhaite montrer ce que la ruralité peut désormais apporter à la nation.

Les deux jours de travaux de cette édition permettront aux élus de s'outiller pour transformer durablement le visage d'une campagne qui cherchait hier à « rattraper » la ville et peut aujourd'hui proposer de nouveaux standards de qualité de vie, de lien social et de vitalité démocratique.