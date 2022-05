Rozay-en-Brie : Une agence Je vends votre auto.com ouvre le 6 mai

Ce passionné d’automobile ouvre le 6 mai la première agence du réseau jevendsvotreauto.com à Rozay-en-Brie. Ce réseau d’agences est spécialisé dans la gestion par délégation de la vente de véhicules de particuliers à particuliers. Le concept s’inspire du principe du dépôt-vente et des services d’une agence immobilière. Il se décline en plusieurs formules, proposées par chaque agence, à savoir le dépôt-vente physique ou virtuel, la reprise éclair et autres prestations complémentaires (garanties et financement notamment).

Le jeune entrepreneur « accompagnera ses clients, vendeurs ou acheteurs de véhicules neufs ou d’occasion, dans une démarche simple et sécurisée en les libérant de toute contrainte de publications d’annonce, d’essais du véhicule et des obligations administratives ».

Ce point de vente de 430 m2, doté d’une surface extérieure de 1500 m2, sera le site de stockage de tous ses véhicules et des succursales réparties sur la Seine-et-Marne.

Je vends votre auto.com – Rozay-en-Brie, 20 avenue de l'Epi, Rozay-en-Brie.

E-mail : rozay@jevendsvotreauto.com.

Tél. : 01 64 16 50 08 - 07 83 27 02 72.

Horaires : lundi - samedi de 9h à 19h.