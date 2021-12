Routes : le Département paré pour faire face aux intempéries

Ce dispositif organise la surveillance du réseau et les différentes actions préventives (retarder la formation du verglas) et curatives (salage ou raclage) à mettre en place pour faire face aux intempéries. Les 4 330 km du réseau routier départemental sont traités différemment selon les zones. Les interventions des services du Département sont priorisées en troisniveaux de service. Sur le réseau prioritaire de niveau 1 (960 km), où le trafic est le plus important, les 28 équipes de la Direction des routes sont mobilisables sept jours sur septet 24 heures/24. Les routes du niveau 2 (760 km) sont traitées après le réseau prioritaire par les mêmes équipes. Sur les routes du niveau 3 (2 610 km), les interventions ne sont prévues qu'en cas de conditions climatiques exceptionnelles ou de conditions de circulation difficiles de longue durée et après traitement des niveaux 1 et 2.

Dans ces situations, pour améliorer l'efficacité des interventions, le Département a identifié avec les communes concernées un réseau N3 dit de « désenclavement » (environ 1 000 km) afin de les relier plus rapidement au réseau prioritaire. Une coopération est mise en place avec les communes et les intercommunalités volontaires pour déneiger ce réseau. Le Département fournit une quantité de sel définie en fonction de la surface de voirie concernée.

Des agents mobilisés 24 heures/24 Au total, 310 agents de la Direction des routes sont impliqués dans ce dispositif, assurant des missions précises et complémentaires, regroupées autour de quatre fonctions clés. Le permanent, depuis une salle opérationnelle, est chargé d'assurer la veille météorologique, de donner l'alerte aux agents responsables d'intervention, de centraliser les informations qui remontent du terrain et de coordonner l'ensemble des interventions. Le patrouilleur circule sur un circuit prédéfini pour effectuer des mesures de température, observer l'état de la chaussée, constater la formation ou l'évolution du verglas, du gel, etc. Le responsable d'intervention, sur le terrain, prend la décision d'intervenir et définit les traitements appropriés (salage, déneigement). Il rend compte des actions effectuées par les équipes d'intervention (agents d'exploitation ou ouvriers des parcs et ateliers). Des systèmes d'astreintes et de gardes sont mis en place pour pouvoir faire face 24 heures/24 aux phénomènes météorologiques.