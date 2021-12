Roselyne Bachelot en visite au château de Fontainebleau

Elle a été accueillie par FrédéricValletoux, Thierry Coudert et Patrick Septiers, respectivement maire de Fontainebleau, préfet de Seine-et-Marne et président du Département. Après une courte déambulation au sein du château, la ministre de la Culture a procédé à la passation de la présidence du château entre Jean-FrançoisHebert et sa successeure Marie-Christine Labourdette. Cette cérémonie s'est achevée par une remise symbolique des clés du château.