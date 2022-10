Rosa Artero expose au musée Mallarmé

L’artiste peintre espagnole y expose ses oeuvres d'une poésie vibrante. Ses tableaux révèlent, en effet, une atmosphère poétique et vibrante dans un jeu de lumière et de pénombre qui suggère le souvenir, le silence et le rêve. Il y est question d’intérieur avec une chambre, un salon, une cuisine ou des fleurs sur une table. Rosa Artero a étudié la peinture à la faculté des Beaux-Arts de Valence où elle y enseigne désormais depuis plusieurs années. Elle est régulièrement invitée à exposer en France, aux États-Unis ou en Italie. Ses œuvres vont imprégner la maison si chère à Stéphane Mallarmé jusqu’au 18 décembre.

