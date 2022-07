Roland Lescure promeut les territoires d’industrie 4.0

Le 8 juillet, Roland Lescure a effectué une visite en Seine-et-Marne dans le cadre du dispositif “Territoires d’industrie 4.0 : anticiper les compétences de demain“. Après avoir annoncé, le matin à Paris, les 41 projets lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt qui vont bénéficier d’un soutien en ingénierie et en financement de l’Etat et de la Banque des territoires, le ministre délégué à l’Industrie s’est ensuite rendu au Training center du Syndicat mixte du pôle d'activités de Villaroche (Sympav), à Montereau-sur-le-Jard.

Il y a visité une usine-école 4.0 dédiée au service de l’industrie du futur et créée en partenariat avec des industriels locaux et le lycée technique Leonard de Vinci, à Melun. Ce lieu a vocation à favoriser les collaborations et expérimentations au profit des industriels et des apprenants, notamment des publics jeunes et issus des quartiers politique de la ville (QPV). « Le programme Territoire d’industrie s’inscrit pleinement dans le projet présidentiel de reconquête industrielle et de plein emploi. Bravo aux 41 lauréats ! L'industrie de demain s'invente aujourd'hui dans nos territoires », a déclaré Roland Lescure.