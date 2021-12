Roisy-en-Brie : la nouvelle vie du CLCA

Le Comité local du commerce, de l'artisanat et du tourisme (CLCA) vient d'être relancé à Roissy-en-Brie, à l'initiative de la nouvelle municipalité et de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne.

© DR - Mairie de Roissy-en-Brie