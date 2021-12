Roissy Pays de France : une convention signée avec la SGP pour l'emploi local

L'objectif est de permettre aux habitants de bénéficier des recrutements, essentiellement dans les TP, liés à la réalisation de la ligne 17 du Grand Paris Express. Roissy Pays de France indique vouloir, dans un premier temps, accompagner les entreprises attributaires du lot 1 de la ligne 17 dans la mise en œuvre des clauses sociales. D'autres marchés suivront ultérieurement. La communauté d'agglomération « coordonnera les acteurs locaux de l'emploi qui devront sensibiliser et mobiliser les publics sur les opportunités liées à ces chantiers et mettre en place des actions de formation pour favoriser le recrutement au plus près des besoins des chantiers ». L'agglo souhaite également valoriser le tissu de TPE/PME locales pour favoriser leur accès à la sous-traitance. De son côté, la SGP viendra au soutien de ces actions en versant annuellement une subvention de 60 000 euros.