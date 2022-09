Roissy Pays de France : sensibilisation à l’autisme

Cette opération a pour ambition de mieux faire comprendre l’autisme et de lever les tabous sur ce sujet. Ce samedi 24 septembre, de 9 heures à 11 h 45 à l’espace culturel Lucien Jean, à Marly-la-Ville, les habitants pourront échanger avec des professionnels, des parents ou des personnes concernées de près ou de loin par l’autisme.

Des tables rondes, des témoignages, des ateliers, des échanges et des conseils viendront rythmer cette matinée pour permettre une compréhension plus approfondie de ce handicap. Les tables rondes seront l’occasion d’effectuer une présentation complète de l’autisme et d’aborder le thème du vivre-ensemble. Des intermèdes artistiques seront également proposés par la compagnie de danse DK-BEL.