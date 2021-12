Roissy Pays de France se mobilise pour la réduction des déchets

Coordonnée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) sera l’occasion de mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. De son côté, la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France organisera des ateliers et des animations pour découvrir des astuces du quotidien plus respectueuses de l’environnement. Ces ateliers répondent aux grands thèmes d’actions de la SERD : réduction des déchets, promotion du compostage, réparation et réemploi. Les participants pourront également visiter le FacLab numixs où ils auront la possibilité d’expérimenter différentes machines tout en réutilisant des chutes de bois et des plastiques.

Inscriptions : cfilleteau@roissypaysdefrance.fr et 07 76 57 95 34. Renseignements : www.events.roissypaysdefrance.fr et wwwroissypaysdefrance.fr