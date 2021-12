Roissy Pays de France présente le numixs lab

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France propose à ses habitants de découvrir l’écosystème numérique lors d’un parcours itinérant d’un numixs lab. Un véhicule, équipé de machines permettant de tester la fabrication numérique se déplace depuis le 14 décembre et tout au long des vacances scolaires. Des arrêts sont programmés dans 11 communes du territoire, dont Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf et Villeparisis. À chaque étape, ce camion spécialement aménagé propose divers ateliers dont la vocation est l’acculturation aux nouveaux usages. Le 23 décembre, le numixs lab fera notamment étape à Claye-Souilly le 23 décembre, à la médiathèque de l’Orangerie (10h-12h), et à Puiseux-en-France, à la médiathèque Aventure et Escale (15h-17h).