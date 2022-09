Roissy Pays de France : participez au “Booster Camp”

Baptisé “Booster Camp” et initié par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, ce dispositif est ouvert aux start-ups issues de l’incubateur de la station Numixs, mais aussi aux jeunes pousses originaires des départements limitrophes, dont la Seine-et-Marne. Il est également ouvert aux jeunes entreprises de moins de trois ans et en forte croissance.

Les dossiers d’inscription sont à déposer avant le 30 septembre et seront examinés par un comité de sélection. Un critère de territorialité sera appliqué lors de la pré-sélection (80 % de start-ups issues du territoire de Roissy Pays de France seront retenues et 20 % des entreprises implantées dans les départements voisins).

Des experts présents

Totalement gratuit, le Booster Camp se déroule sur une période de deux fois deux jours d’accompagnement intensif (temps collectifs et individuels, coaching et présence d’experts de grands groupes), afin de mettre les différentes structures à l’épreuve. Il comprend deux programmes (Start et Grow) d’une durée de deux jours chacun. Le premier, axé sur le modèle économique et le financement du projet, cible les start-ups en phase de production, de test ou de commercialisation. Le second est centré sur le développement du projet et sa croissance. Les candidats peuvent participer à un ou aux deux programmes.

Programmes et inscription : www.roissypaysdefrance.fr