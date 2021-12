Roissy Pays de France : les mesures de soutien aux entreprises

L'agglomération a d'abord pris la décision de différer les loyers et les charges dus au titre du deuxième trimestre 2020, pour tout locataire de l'un de ses 11 bâtiments à vocation économique en faisant la demande. Cette première mesure vise à “ soutenir ses entreprises et associations touchées par la crise”.

Pour mieux faire connaître aux habitants les initiatives mises en place par les commerçants et artisans durant le confinement, la cellule Commerce et artisanat de de l'agglomération travaille également sur une carte interactive du territoire, qui permettra comme dans d'autres territoires de Seine-et-Marne d'indiquer les commerces ouverts et ceux proposant des services comme le drive ou la livraison à domicile.

En lien avec les chambres consulaires, cette même cellule assure également un service d'écoute téléphonique destiné aux entrepreneurs, afin de préparer la reprise de l'activité en ciblant leurs attentes vis-à-vis des acteurs institutionnels. Ce travail d'échange sera poursuivi post-confinement, via des permanences organisées au siège de la communauté d'agglomération dans un premier temps puis ultérieurement sur plusieurs communes du territoire

Des bons d'achat

Par ailleurs, Roissy Pays de France poursuit le partenariat engagé début 2020 avec Petits Commerces pour optimiser la visibilité numérique et le référencement de 150 commerces locaux : pour soutenir les acteurs du commerce de proximité, Petits Commerces propose, depuis le début de la crise sanitaire, à ses utilisateurs d'acquérir des bons d'achats utilisables chez les commerçants référencés.

En matière d'accompagnement, deux webinaires sont prévus, avec le pôle de compétitivité Systématic :

- Jeudi 30 avril, un webinaire « baux commerciaux et crise économique COVID 19 », consacré à l'impact de la crise sur les baux commerciaux et la relation commerçant/bailleur, animé par Jean-Jacques Picard (expert agréé auprès de la Compagnie nationale des experts immobiliers (CNEI) et auditeur- formateur en Immobilier d'Entreprise)

- Mercredi 6 mai, un webinaire « digitalisation des commerces », animé par la startup Petits Commerces.