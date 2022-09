Roissy Pays de France : les arts de la rue s’invitent jusqu’au 9 octobre

Violoncelle, prestation en BMX, spectacle de jongle, burlesque, cirque, théâtre, marionnettes et danse : du 14 septembre au 9 octobre, les artistes viennent à la rencontre des habitants de 12 villes de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise appartenant à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Créé en 2019, ce festival s’est inscrit, au départ, dans la dynamique du festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs organisé à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Perturbée par la crise sanitaire, l’édition 2021 de PRIMO n’avait réuni que six spectacles dans 10 villes. Cette année, en revanche, ce sont 10 spectacles qui se dérouleront dans 12 communes du territoire, dont Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Mitry-Mory, Villeparisis et Moussy-le-Vieux pour la Seine-et-Marne.

Composé de spectacles variés et dédiés à l’espace public et mis en scène par plusieurs compagnies artistiques, ce festival se positionne comme une plateforme de diffusion des arts de la rue sur le territoire. Il est proposé aux habitants de manière totalement gratuite et saura satisfaire petits et grands. La durée des spectacles varie entre 20 minutes et une 1h15.

www.roissypaysdefrance.fr et www.events.roissypaysdefrance.fr