Roissy Pays de France : le Pass’agglo reconduit en 2022-2023

A la rentrée scolaire de septembre prochain, une partie des frais liés au transport scolaire continuera d’être prise en charge par l’agglomération Roissy Pays de France dans le cadre du Pass’agglo. Ce dispositif vient en aide aux familles du territoire et regroupe le transport scolaire, le sport et la culture. Il s’adresse aux élèves et étudiants utilisant quotidiennement les transports en commun pour rejoindre leur établissement scolaire. Trois cartes sont concernées : la carte Imagine’R avec un reste à charge de 56 euros maximum (hors frais de dossier) pour un collégien et de 179 euros pour un lycéen ou étudiant (les moins de 11 ans peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel avec la carte junior à 24 euros); la carte scolaire bus lignes régulières avec un tarif variable en fonction du kilométrage du trajet effectué (frais de dossiers fixes, soit 12 euros à la charge des familles); la carte Scol’R permettant d’emprunter les circuits spéciaux mis en place en l’absence de lignes régulières de bus. Pour bénéficier de cette prise en charge, les dossiers sont à déposer impérativement en mairie.

Renseignements : www.roissypaysdefrance.fr.