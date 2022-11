Roissy-Pays de France : le mois de l’économie sociale et solidaire redémarre

L’objectif de cette manifestation est de valoriser une économie favorisant la solidarité et la responsabilité autour d’un riche programme d’animations. La communauté d’agglomération Roissy-Pays deFrance s’engage aux côtés d’acteurs et partenaires pour accélérer le développement d’une économie répondant à des enjeux sociétaux et environnementaux.

Dans le cadre de cette 15e édition du mois de l’économie sociale etsolidaire, le territoire de Roissy propose des ateliers, des débats, des expositions et des visites autour de divers thèmes : entrepreneuriat, réemploi, handicap, achats responsables, numérique, emploi....

Visant à participer au dynamisme du territoire, cet événement a commencé le 26 octobre et s’achèvera le 29 novembre, permettant à chacun d’échanger, de s’informer pour travailler et entreprendre autrement, et de trouver les clés pour s’engager au bénéfice de tous.

Renseignements : www.roissypaysdefrance.fr