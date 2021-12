Roissy Pays de France facilite la mise à disposition de salariés

Depuis le 9 avril dernier, son agence de développement économique, Roissy Dev Aerotropolis, propose aux entreprises locale un accompagnement dans leur recours à la mise à disposition volontaire de salariés, via une cellule “prêt de main d'œuvre”. Cette dernière a été mise en place en lien avec la Maison de l'Emploi et les Espaces Emploi de l'agglo.

« En raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû arrêter leur activité, quand d'autres, en revanche, tentent de maintenir leur production destinée aux hôpitaux ou poursuivent une activité essentielle à la vie de la nation dans des conditions difficiles, faute de main d'œuvre suffisante » explique Patrick Renaud, président de l'agglo et de l'agence.

« Nous avons donc décidé d'agir en menant, auprès de l'ensemble des entreprises de notre réseau, une campagne d'information sur ce dispositif, et en mettant à leur disposition gratuitement les différents documents nécessaires pour y recourir, notamment des modèles d'avenant au contrat de travail et de convention de mise à disposition de personnel » complète Agnès Coudray, Directrice générale de Roissy Dev Aerotropolis.

Selon l'agglomération, le dispositif présente de nombreux avantages pour l'employeur comme pour le salarié. En effet, le salarié en chômage partiel, mis à disposition d'une autre entreprise sur la base du volontariat, conserve son contrat de travail et 100 % de son salaire habituel, versé par son employeur d'origine. L'entreprise qui l'accueille comble ainsi son besoin de main d'œuvre supplémentaire, en contrepartie du remboursement du salaire à l'entreprise d'origine.

« Nous recensons auprès des entreprises intéressées les profils recherchés - fiche de poste, durée de la mise à disposition souhaitée – et nous identifions les acteurs économiques ayant placé en chômage partiel des salariés au profil correspondant. Nous accompagnons déjà 3 entreprises dans cette démarche », souligne Laura Violas, chargée de mission animation des entreprises à l'agence de développement.

En Seine-et-Marne, Agrana Fruits, spécialisé dans la transformation de fruits et légumes à Mitry-Mory, a besoin de magasiniers caristes et de manutentionnaires. Dans la Val-d'Oise, l'entreprise MB&A recherche des couturiers et des couturières pour confectionner des masques et des blouses destinés aux personnels soignants, tandis que l'entreprise Novair, fabricant de systèmes de gaz médicaux, recherche une quinzaine de personnes.