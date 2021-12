Roissy : l'accès aux emplois de l'aéroport facilité avec Air France

« En signant cette convention, Roissy Pays de France renforce son rôle d'information et de sensibilisation de ses habitants sur les différents dispositifs portés par l'Agglomération et ses partenaires en faveur des jeunes des quartiers prioritaires et de l'ensemble des publics éloignés de l'emploi. Nous nous réjouissons de nouer un tel partenariat avec Air France, un acteur-clé du dynamisme économique du Grand Roissy », a lancé Patrick Renaud, président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.

Les signataires ont fait le constat que les métiers de l'aérien sont parfois mal connus des jeunes et des habitants des quartiers prioritaires de l'agglomération. Ils organisent déjà certaines actions communes pour mieux valoriser les opportunités d'emplois offertes par Air France. La convention prévoit également de mettre en place des actions destinées à faciliter la découverte des métiers de l'aérien (mise à disposition de films, contenus numériques, fiches métiers et supports documentaires destinés à présenter les métiers). La mise en œuvre de ce volet sera notamment assurée par AirEmploi, une association créée à l'initiative d'Air France et régulièrement présente dans les collèges et lycées du territoire pour présenter les débouchés offerts par les métiers de l'aérien et de l'aéronautique.

Aussi, les coopérations entre l'agglo et Air France seront renforcées dans le champ de l'emploi et de la formation, notamment en matière d'apprentissage avec le Centre de Formation des Apprentis des métiers de l'aérien

(AFMAé), accueillant 700 apprenants depuis septembre 2019 à Bonneuil-en-France (Val d'Oise).

La convention doit également favoriser l'insertion professionnelle par la formation, l'agglomération et la compagnie soutenant les actions de “Jeremy“ (Jeunes en recherche d'emploi sur Roissy et Orly) depuis plus de 20 ans. Ce dispositif, créé par Air France et CDG sélection forme des demandeurs d'emploi peu diplômés en coordination avec l'ensemble des opérateurs locaux, les financeurs publics de l'emploi (Pôle Emploi, OPCO, Région, Départements) et les employeurs de la plateforme de Paris-Charles de Gaulle (Air France, Groupe Europe Handling, Samsic Sûreté/Hubsafe, ACNA, City Service, Servair, Areas). Sur les 4 000 recrutements réalisés en 2019, 50 % sont issus des départements où sont implantés les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly (contrats CDI, CDD et alternants).