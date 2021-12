Roissy-en-Brie : un centre de dépistage Covid-19 ouvert

De plus en plus présent sur le territoire, le drive permet de rester confiné, tout en ayant accès au dépistage depuis sa voiture. La consigne pour s'y présenter ? Être seul à bord du véhicule et affublé d'un masque de protection.

Les tests sont réalisés sur rendez-vous via le site Doctolib et sur prescription médicale. C'est ensuite une application internet sécurisée qui permet de consulter les résultats du test sous 24 à 48h. L'initiative, portée par le laboratoire d'analyse Biopath-Unilabs, est soutenue par la Pharmacie de la gare et la municipalité.

“Ce test est surtout réservé au personnel soignant et aux personnes qui développent des symptômes aggravants”, explique François Bouchart, maire de la ville. Le drive est ouvert de 9h à 12h (sur rendez-vous), sur prescription médicale.