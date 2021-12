Roissy-en-Brie : Nouveau quartier

La commune de Roissy-en-Brie avait proposé ce projet en décembre 2004 dans le cadre de son PLU, et la démarche d’étude vient de démarrer. Elle fera l’objet d’une enquête publique avant de voir le jour en 2014-2015.

Aménagement 77, société d’économie mixte de Seine-et-Marne, est en charge de cette étude. Priorité sera donnée à la création d’une zone mixte habitat-équipement-activités, en limitant la consommation de l’espace agricole. Le nouveau quartier devrait compter environ 500 logements, une zone artisanale et un équipement scolaire, et s’étendra sur une surface de vingt hectares. Il respectera la qualité environnementale et paysagère.