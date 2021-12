Roissy Dev présente au SIMI

Roissy Dev et ses partenaires vont présenter les projets de développement économique du Grand Roissy. Ce territoire rassemble 42 communes, 354 000 habitants et abrite deux des plus importants pôles aéroportuaires français (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget). Pour cette édition 2021 du SIMI, Roissy Dev va accueillir sur son stand le groupe Aéroports de Paris, l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, la société d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory Semmy et la société RHEA (Réalisations habitat et activités en Seine-et-Marne).