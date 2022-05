Rodéos urbains : la lutte s’intensifie

Au total, ce sont 14 opérations spécifiques coordonnées et conduites par la police et la gendarmerie nationales qui ont été lancées. Elles ont donné lieu à 356 contrôles. Quatre véhicules ont été saisis et 59 verbalisations ont été dressées. Les faits les plus constatés tiennent d'une conduite inadaptée de deux-roues motorisés débridés avec pot modifié ou pneu lisse. Pour rappel, la loi du 3 août 2018, "renforçant la lutte contre les rodéos motorisés", expose les contrevenants à une peine d'emprisonnement d'un an couplée à une amende de 15 000 euros. La sanction peut s'alourdir en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, en cas d’infraction commise en groupe, les auteurs risquent deux ans de prison et une amende de 30 000 euros. En cas de consommation d’alcool ou de stupéfiants, la peine d'emprisonnement est de 3 ans, et l'amende de 45 000 euros.