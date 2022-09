Rodéos urbains : 77 arrestations et 32 véhicules saisis

La lutte contre le fléau des rodéos sauvages s’accentue. Depuis la mi-août,les agents de la Direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne (DDSP 77) multiplient les interpellations et les saisies.En près d’un mois, ce ne sontpas moins de 77 arrestations et 32 saisies d'engins qui ont été ainsi comptabilisées. Au total, 595 opérations de police ont été menées pour le résultat suivant : 14 motos, deux quads et 16 voitures confisqués, ainsi que 31 placements en garde à vue.

Sur l'ensemble du territoire français et selon les chiffres communiqués début août par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, la police a procédé, depuis le début de l'année, à 1 200 interpellations et à la saisie de 700 véhicules divers. Un chiffre en augmentation par rapport à 2021.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, la pratique du rodéo urbain constitue désormais un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Cette peine peut être doublée (deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende) en cas de pratique collective. Enfin, si les auteurs ont consommé de l'alcool, des stupéfiants ou conduisent sans permis, la sanction s’élève à trois ans de prison et 40 000 euros d’amende.