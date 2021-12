Rock the Ballet est un spectacle dans lequel une bande de jeunes danseurs américains dansent comme ils respirent.

Ils apportent leur technique classique au service de leurs tubes favoris en évoluant sur les musiques d'Alicia Keys, Beyoncé, Coldplay, Michael Jackson, Lenny Kravitz, Prince, et bien d'autres.

Ces danseurs qui électrisent les salles du monde entier mélangent les genres : danse classique, jazz, hip-hop, claquettes, sans oublier l'acrobatie, et même les arts martiaux.

La première partie commence avec une bande de copains chaleureux et enjoués. Une jeune fille belle, sexy, et intrigante surgit alors. L'énergie augmente lorsque les Bad Boys l'aperçoivent. La danseuse espiègle change de partenaires et mène la danse parmi la bande. Le deuxième acte est une étonnante nuit de danse remplie d'amusement, d'humour et d'acrobaties.

Ces danseurs passeront par le Casino de Paris les 6 et 7 mars prochain et à l'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand les 24 et 25 mars.