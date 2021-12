Robert Marchand, le doyen des cyclistes amateurs, est décédé à 109 ans

Le plus célèbre des cyclistes amateurs était né le 26 novembre 1911 à Amiens. C'est en devenant centenaire et en brisant les records à vélo, celui de l'heure dans la catégorie des plus de 100 ans en 2012, puis des plus de 105 ans en 2017, que l'ancien gymnaste (champion de France par équipes dans les années 30) s'est fait connaître du grand public. Son nom était déjà une référence dans le milieu du cyclotourisme. Tour à tour sapeur-pompier, prisonnier de guerre, bûcheron au Canada, planteur de canne à sucre au Venezuela ou encore maraîcher, Robert Marchand, qui a vécu en Seine-et-Marne toutes ces dernières années, aura connu plusieurs vies qui ont fait l'objet de deux livres.

« Robert Marchand incarnait tout ce que le sport peut apporter d'abnégation, de partage et d'énergie. Il a inspiré de nombreuses générations en démontrant que le sport se pratique tout au long de la vie », lui a rendu hommage Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.