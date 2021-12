Rivières et eau souterraine : mesures de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée et de crise

Le préfecture communique la situation actuelle des grandes et des petites rivières et des nappes phréatiques, ainsi que l'arrêté de restriction.



Grandes rivières : Les grandes rivières baissent de plus en plus. Le soutien d'étiage a débuté sur la Seine le 22 juin, et le 1er juillet sur la Marne, conformément à la gestion théorique. Malgré ce soutien d'étiage, la Marne est très proche du seuil de vigilance, tandis que l'Yonne le franchit. La tendance sera toujours à la baisse en l'absence de pluies significatives.



Petites rivières : Les petites rivières continuent leur baisse généralisée, conséquence d'un temps sec et plutôt chaud. Le Fusain passe sous le seuil de crise, le Réveillon sous celui d'alerte renforcée, tandis que le Petit Morin reste en alerte. Une série de rivières passent par ailleurs sous le seuil de vigilance : l'Ancœur, le Loing, le Lunain et l'Orvanne. Le Grand Morin, quant à lui, reste en vigilance. La tendance sera encore à la baisse dans les jours à venir avec une aggravation de la situation.



Situation des nappes : Tous les indicateurs piézométriques sont au-dessus du seuil de vigilance.



Dans ces conditions, un arrêté préfectoral de restriction a été signé le 30 juillet 2020. Cet arrêté rappelle les mesures de restrictions correspondant à chaque niveau et pour les rivières en vigilance appelle au civisme des usagers dans l'utilisation de l'eau.