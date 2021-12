Rituals a ouvert sa plus grande boutique à Westfield Carré Sénart

Rituals est une enseigne qui propose une large gamme de produits et de services allant des soins pour le corps aux produits pour la maison. Marier beauté et traditions est l’essence même de Rituals. Les visiteurs peuvent aussi se laisser séduire par le Hair Temple, un espace dédié aux soins sur mesure des cheveux, qui complète l’assortiment de produits existants de la marque. « Nous sommes ravis d’accueillir la plus grande boutique Rituals de France. Cette ouverture s’inscrit parfaitement dans la volonté des centres de shopping Unibail-Rodamco-Westfield de proposer une puissante combinaison de la meilleure offre shopping, loisirs, mais aussi bien-être », déclare Julia Diep, directrice du centre commercial de Lieusaint.

Boutique Rituals : Westfield Carré Sénart, Lieusaint (niveau 0). Ouverture : du lundi au samedi (10h-20h30) et le dimanche (11h-19h).