Risques professionnels : Une entreprise chelloise récompensée pour ses bonnes pratiques

Mettre en avant les initiatives des industriels en matière de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels. C'est l'objectif du Syndicat français de l'industrie cimentière, qui, à l'occasion du Trophée 2020, a lancé une nouvelle récompense baptisée « Prix spécial bonnes pratiques ».

Parmi les nombreuses candidatures reçues, le groupe de travail sécurité du SFIC a souhaité distinguer une approche novatrice : une gestion logistique connectée pour apporter un surplus de sécurité. C'est celle mise en place par la cimenterie Eqiom, à Chelles. Son système consiste en un renforcement de la vérification journalière des poids lourds par leurs chauffeurs, via la création d'une application dédiée. L'idée est simple : simplifier, faciliter et sécuriser à tous les niveaux. L'entreprise a intégré des tags et des puces RFID (pour radio identification) pour mieux contrôler les véhicules.

À l'instar d'un pilote, qui procède au « checking » les éléments visibles de son avion, le conducteur du camion vérifie et valide les éléments essentiels à la sécurité de son véhicule, tant pour lui-même que pour son environnement.

Si le Trophée Sécurité est basé sur un baromètre quantitatif, ce nouveau prix a pour objectif d'instaurer, selon la SFIC, « un regard plus qualitatif sur l'engagement des cimentiers à améliorer, au quotidien et à tous les niveaux, la prévention des risques professionnels ».

« La sécurité au travail est une valeur forte et commune à l'ensemble de la profession cimentière en France. Du simple geste individuel à un engagement d'équipe, souvent le partage des bonnes pratiques permet à chacun d'évoluer dans le même sens d'une prévention des risques professionnels. C'est là l'objectif de notre syndicat en organisant ce Trophée », souligne François Petry, président du SFIC.

Chaque année, le syndicat attribue le Trophée Sécurité qui s'établit sur la base d'un bilan chiffré pour récompenser trois cimenteries qui se sont distinguées, parmi la trentaine présente en France. Ce bilan quantitatif s'établit sur la remontée des chiffres déclarés auprès des CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) en se fondant sur deux critères, les accidents du travail avec arrêt, et les taux de fréquence de ces derniers, avec ou sans arrêt (sur les trois dernières années). La SFIC l'assure, en matière de sécurité, l'industrie cimentière peut apparaitre comme exemplaire avec un bilan sécurité comparable à celui du secteur de la banque et de l'assurance.