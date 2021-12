Risque de feux de forêt à Fontainebleau

La faiblesse des précipitations et les fortes chaleurs observées ces dernières semaines dans le département de la Seine-et-Marne augmentent la sécheresse des sols et de la végétation. Cette situation associée à l'imprudence humaine (cigarettes, barbecues ou feux de camp mal éteints) fait craindre des départs de feux en forêt.

À la demande de l'ONF, la préfecture de Seine-et-Marne a décidé qu'à compter du 23 juin et jusqu'au 30 septembre, dans les forêts de Fontainebleau, de la Commanderie et des Trois-Pignons, il est interdit :

- de fumer, de déposer ou jeter mégots et des cendres ;

- d'allumer des feux, d'apporter et d'en faire usage, tout objet pouvant être à l'origine d'un départ de feu.

L'interdiction s'applique même aux automobilistes empruntant les nombreuses routes publiques traversant ces forêts.

La préfecture de Seine-et-Marne et l'ONF invitent chacun à la plus grande vigilance durant leurs sorties et leur demandent de respecter scrupuleusement ces mesures de précaution. Ils rappellent qu'en cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à une amende minimum de 135 euros.

Pour alerter au mieux le public, l'ONF mettra en place un affichage informatif sur les aires d'accueil en forêt. Parallèlement, ces prochaines semaines, il renforcera sa surveillance pour veiller à ce que cette disposition soit connue et respectée tout en sensibilisant les usagers sur les risques liés aux départs de feux.