Richez Associés va poursuivre l’aménagement de Carré Sénart

Début janvier, l’agence parisienne d’architecture et d’urbanisme Richez Associés, entourée des équipes de A Concept (conception durable), Adéquation et Ville Ouverte (programmation et concertation), ainsi que de Tugec, Confluences et Transitec (ingénierie), a été retenue pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre urbaine de l’aménagement de Carré Sénart. La consultation avait été lancée en mai 2022 par l’établissement public d’aménagement (EPA) Sénart.

Cela fait suite à une première collaboration fructueuse entamée en 2020 entre l’EPA Sénart et l’agence Richez Associés toujours consacrée au devenir de Carré Sénart. « Cette transition vers de nouvelles méthodes de travail a permis de susciter de nouveaux points de vue et des regards croisés », souligne Aude Debreil, directrice de l’EPA Sénart (elle va quitter ses fonctions pour devenir présidente de Grand Paris Habitat à partir du 6 mars).

Une mixité à consolider

Richez Associés a créé une cellule de pilotage et pourra faire appel ponctuellement à une anthropologue pour accroître l’intégration de Carré Sénart à son bassin de vie sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPA Sénart et en lien avec les villes de Lieusaint et Saint-Pierre-du-Perray(Essonne), ainsi que l’agglomération Grand Paris Sud. L’objectif est d’assurer la coordination urbaine, architecturale et paysagère des opérations tout en accompagnant la mise en œuvre opérationnelle des programmes de construction, des espaces publics et des réseaux. En effet, si 75 % des espaces publics sont déjà achevés, les voiries secondaires, notamment piétonnes, restent à réaliser. La question de l’accompagnement des usagers de Carré Sénart vers les mobilités douces et celle du renforcement des liens avec les communes voisines feront également partie des pistes de réflexion du maître d’œuvre.

Plusieurs services publics nationaux et locaux, économiques, scolaires, culturels ou en lien avec le tourisme et la santé existent sur cette surface. Cette mixité nécessaire au dynamisme de Carré Sénart est à consolider avec les partenaires institutionnels. En cohérence avec les orientations du Plan d’aménagement stratégique (PAS) du futur schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération Grand Paris Sud adopté en 2021, l’EPA Sénart et les collectivités s’attachent à conforter la centralité de Carré Sénart à l’échelle de l’Île-de-France, son attractivité et sa fonction de lieu “démonstrateur“ en matière de transition écologique.

