Rhenus prend ses quartiers à Châtres

L’annonce a été faite à la fin de l’année 2021. Le puissant groupe allemand Rhenus (7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 37 500 employés et 970 sites) s’est installé à Châtres, une petite commune de 693 habitants située entre Melun et Meaux. Il loue un bâtiment de 18 000 m2 composé de trois cellules. Ce site multi-clients accueille désormais la logistique France d’ELM. leblanc Bosch Thermotechnologie, spécialiste des solutions de chauffage et de rafraîchissement pour le résidentiel, le tertiaire et l’industrie. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour héberger la logistique d’autres clients.

C’est dans le cadre de la réorganisation de sa logistique sur le marché français qu’ELM Leblanc Bosch Thermotechnologie a décidé d’externaliser sa logistique d’entreposage et de distribution en région parisienne. Si le site de Châtres a été choisi, c’est surtout pour sa situation géographie idéale, considérée comme le barycentre des flux de produits finis de la filiale du groupe Bosch, à destination de ses principaux clients français.

« Dans l’offre intégrée, proposée par Rhenus, nous avons particulièrement apprécié son expertise de la logistique dans notre secteur d’activité, avec des références pertinentes et durables, ainsi que la mise à disposition d’outils informatiques et les interfaces multiples avec notre système qui assurent une visibilité en temps réel sur les stocks et le transport », déclare Séverin de Pommery, directeur de la chaîne d’approvisionnement d’ELM. leblanc Bosch Thermotechnologie.

Cette nouvelle implantation vient renforcer le positionnement de Rhenus en région parisienne. Grâce à ses capacités d’entreposage supplémentaires, l’industriel allemand est, en effet, en mesure de proposer des surfaces immédiatement disponibles sur un marché en tension. « Nous nous sommes appuyés sur notre longue expertise du secteur d’activité des solutions de chauffage et de climatisation pour apporter une offre globale pertinente. Nous contribuons ainsi au développement du chiffre d’affaires de Rhenus en France et Rhenus SE & Co KG Corporate et à la densification de notre maillage territorial en région parisienne », explique Mercedes Ortiz Garcia, directrice du développement chez Rhenus Logistics France.