Rhenus Logistics soigne son site de Gretz-Armainvilliers

Choisi cette année pour l’audit de re-certification d’un site français, l’entrepôt Rhenus Logistics de Gretz-Armainvilliers (30 000 m2) est un site multiclients consacré à des industriels et distributeurs, dans le domaine du BTP, de la téléphonie et des produits chimiques.

Ces dernières années, des investissements conséquents pour la protection de l’environnement y ont été consentis. Les systèmes de chauffage ont été remplacés par des chaudières à condensation (permettant de réduire et de suivre en temps réel la consommation d’électricité), l’éclairage est passé à 100 % en lampes LED, tandis que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit est à l’étude.

« Tous nos investissements ont pour but d’atteindre les objectifs sociétaux et environnementaux que nous nous sommes fixés. Notre groupe s’est engagé à la neutralité carbone d’ici 2045. Nos équipes y sont particulièrement sensibilisées et contribuent à la mise en œuvre de notre stratégie », déclare Laurent Schuster, président de Rhenus Logistics France.

Sept milliards d’euros de chiffre d’affaires

Le succès de l’audit de re-certification (normes ISO 9 001 et ISO 14 001) de son site de Gretz-Armainvilliers a donc permis à Rhenus Logistics de prolonger la validité de sa certification globale. Celle-ci concerne les systèmes de management de la qualité de l’environnement de l’entrepôt et des services supports. Une très bonne nouvelle pour l’entreprise allemande, qui accorde une grande importance aux certifications de ses processus de management.

Considéré comme l’un des principaux spécialistes mondiaux de la logistique, Rhenus Logistics réalise un chiffre d’affaires annuel de sept milliards d’euros. Quelque 37 500 employés travaillent sur les 970 sites du groupe et développent des solutions innovantes pour toute la chaîne d’approvisionnement. Cette entreprise familiale regroupe toutes ses activités (transport, entreposage, dédouanement et services à valeur ajoutée) dans différentes entités commerciales. Les besoins de ses clients sont au cœur de ses priorités.