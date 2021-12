RH Solutions, l'assurance tous risques

Avec le portage salarial, on gagne à tous les coups. À mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat, ce statut innovant permet de développer une activité professionnelle indépendante tout en bénéficiant de la couverture sociale d'un salarié. En ces temps anxiogènes, c'est plutôt rassurant. Vincent Remazeilles, le fondateur de RH Solutions en 2003, l'a bien compris. En 17 ans, son entreprise, reconnue sur les métiers du conseil, de l'ingénierie et de la formation, a réussi à s'imposer. Les chiffres parlent pour elle : 1 000 clients dans plus de 15 pays, plus de 2 000 contrats annuels, 4 500 factures traitées et plus de 600 consultants et formateurs “portés”. RH Solutions puise sa force dans sa relation de proximité entretenue avec chaque consultant et chaque entreprise grâce à un maillage territorial efficace (30 agences dans 24 départements).

Au fil des années, RH Solutions est ainsi devenue un acteur économique de référence et voit sa position consolidée par un contexte actuel incertain. Alexandre Cambon, dirigeant franchisé en Île-de-France depuis 2014, confirme : « Le portage salarial est le statut le plus protecteur. Pour un consultant qui démarre, c'est l'assurance de ne pas se lancer sans filet de sécurité. Il cotise à Pôle emploi et si une mission est suspendue en raison de la Covid-19, il peut bénéficier du chômage partiel. Nous répondons aux besoins actuels de sécurité et de flexibilité. On accompagne également les consultants grâce à des ateliers thématiques et des visioconférences pour qu'ils ne se sentent pas isolés et démotivés. »

En 2019, Alexandre Cambon et son associé François Loubignac ont reçu le renfort de Céline Romain. membre du Medef Comex40 et du Medef 77, spécialistes de l'accompagnement des entrepreneurs en Seine-et-Marne depuis 10 ans, elle gère les agences de Bussy-Saint-Georges et de Melun. Ce trio d'entrepreneurs ne manque pas d'idées. Cette année, il a créé le groupe Avanteo, qui propose des formations (Avanteo Formation ), des services (Avanteo Services) et du portage salarial pour les négociateurs immobiliers (Avanteo Immobilier). En 2021, ils partiront à la conquête de l'Est en ouvrant une agence à Nancy.

RH Solutions Île-de-France : Alexandre Cambon (Essonne).

Tél. : 06 15 44 58 59.

Mail : cambon@rh-solutions.com.

Céline Romain (Seine-et-Marne).

Tél. : 06 45 78 82 37.

Mail : romain@rh-solutions.com.

François Loubignac (Hauts-de-Seine).

Tél. : 06 48 07 85 90.

Mail : loubignac@rh-solutions.com.