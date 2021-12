RH Solutions arrive à Vaux-le-Pénil et lance une plateforme

Après Bussy-Saint-Georges, RH Solutions (RHS) ouvre une deuxième agence en Seine-et-Marne. Le premier réseau national de portage salarial (30 agences dans 24 départements) dans les métiers du conseil, de l'ingénierie et de la formation a élu domicile à Vaux-le-Pénil, tout près de Melun. Ce sont désormais des services supplémentaires qu'offre RHS, comme la mise à disposition gracieuse d'une salle de réunion à ses membres.

Cette implantation s'accompagne également du lancement, depuis mars dernier, de ‘'Lency.biz''. Cette plateforme de mise en relation express facilite l'accès aux experts indépendants et définit les besoins des entreprises. 100 % française, Lency associe le savoir-faire de RH Solutions et la technologie de pointe de Staffteam.

La crise sanitaire ayant durement touché les entreprises, celles-ci ont besoin, aujourd'hui, de flexibilité et de réactivité. En Seine-et-Marne, le spécialiste du portage salarial apporte justement un soin particulier à l'accompagnement de ces entreprises. Les avantages du portage salarial se traduisent de différentes manières : chaque consultant peut bénéficier d'une assurance RC Pro, le contrat est mis en place en 24h, l'entreprise cliente ne prend aucun risque social et un seul interlocuteur est privilégié. Sécurité, flexibilité et indépendance dans un monde économique en perpétuel mutation : voilà ce que garantit le principe du portage salarial.

L'apport de la plateforme Lency se révèle également efficace. Alors que le réseau de RHS s'étend à plus de 10 900 entreprises clientes depuis sa création en 2003, les équipes de la nouvelle team Lency parviennent à bien maîtriser les attentes des services achats et des donneurs d'ordre. De fait, la plateforme permet de faire gagner du temps aux entreprises en termes de recrutement via notamment un vivier de près de

1 500 experts indépendants actifs (en cours d'inscription). Lency couvre également l'ensemble des secteurs marqués par des nécessités de transformation ou d'adaptation des ressources humaines (informatique, ingénierie, communication et logistique).

« Le monde économique et social est actuellement en plein chamboulement »,

explique Céline Romain, directrice des agences RH Solutions en Seine-et-Marne. « Des outils comme Lency, mais aussi plus généralement le portage salarial, peuvent apporter une réponse fiable, rapide et sereine aux consultants comme aux entreprises. Et puis, en fidèle incontestée des commerces de l'agglomération Melun Val de Seine, localiser l'agence à Vaux le Pénil est un grand plaisir pour moi ! ».

RH Solutions : 1015, rue du Maréchal Juin Vaux-le-Pénil.

romain@rh-solutions.com.

Tél. : 06 45 78 82 37.