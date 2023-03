Reverso, un programme de standing en plein cœur de Lagny-sur-Marne

Nichée en bord de Marne, dans un environnement privilégié, la ville de Lagny-sur-Marne est un lieu de résidence idéal pour les actifs et les familles qui souhaitent jouir du calme d’une commune aux allures de village tout en profitant de ses commodités et de sa proximité avec Paris (à 25 minutes par la ligne P)

Dernier lot d’un ensemble de trois projets sélectionnés suite à un appel d’offres réalisé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Saint-Jean, ce nouveau programme, baptisé Reverso, démontre la capacité de Capelli à répondre à des cahiers des charges exigeants. Il se compose de 43 appartements (du studio au cinq-pièces) répartis dans un bâtiment à dimension familiale et humaine. Pensés pour profiter au mieux des attraits du soleil et des beaux jours, tous les logements sont prolongés par de belles surfaces extérieures sous forme de balcons en saillie des façades ou de jardins privatifs en rez-de-chaussée séparés par des haies arbustives. La polyvalence des logements permet, si besoin, la création d’une chambre complémentaire ou d’un bureau.

Plus de 100 appartements programmés

Avant Reverso, un premier programme (Les Terrasses du Levant) avait été lancé au troisième trimestre 2022 pour une livraison annoncée au quatrième trimestre 2024. Établie avenue de Rothschild, cette résidence haut de gamme prévoit la construction de 20 appartements (du studio au cinq-pièces) aux volumes généreux. Le deuxième programme, également en phase de lancement, comprend 39 logements (du studio au quatre-pièces).

Au total, le Groupe Capelli prévoit la livraison de plus de 100 appartements au sein de la ZAC Saint-Jean au cours des trois prochaines années, ce qui correspondra à l’installation de 2 000 à 2 500 nouveaux habitants.

Fort de plus de 45 ans d’expérience et de 165 collaborateurs, le Groupe Capelli (dirigé à près de 75 % par la famille Capelli) s’est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers cinq implantations en France (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille) et deux au Luxembourg et en Suisse, il s’adresse à quatre types de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d’habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires…).