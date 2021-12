Réunon d'information sur la simulation numérique appliquée à votre métier

Devenue un outil indispensable, la simulation numérique est massivement utilisée par les grands groupes afin de mieux concevoir, mieux fabriquer et mieux exploiter et gérer leurs produits et services.

Il s'agit d'un outil majeur de progrès technique et de gain économique. Elle est aujourd'hui devenue accessible par l'ensemble des entreprises quels que soient leur secteur et leur taille.

SiMSEO accompagne les TPE, PME et ETI à l'usage de la simulation numérique en proposant un programme complet. L'entreprise apporte les éléments clés afin de comprendre, d'utiliser et d'intégrer les outils numériques les plus adaptés aux besoins des entreprises.

Des entretiens individuels avec le conseiller SiMSEO seront proposés à l'issu de la conférence pour les dirigeants souhaitant de plus amples informations.