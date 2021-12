Réunion sur l'état d'urgence entre le préfet et les élus

Le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, a invité à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), les parlementaires, les maires et les présidents des communautés d'agglomération et de communes seine-et-marnais à assister à une réunion d'information et d'échanges relative aux modalités d'application de l'état d'urgence sur leur territoire.

© seine-et-marne.gouv.fr