Réunion publique : PLU, Le Mée-sur-Seine à l'horizon 2030

Le futur Plan local d'urbanisme (PLU) propose des évolutions sur plusieurs secteurs :

- Construction d'un ensemble de logements avenue Jean Monnet sur le site de l'ancienne chocolaterie, associée à de larges espaces boisés.

- À l'angle de l'avenue de l'Europe et de la rue des Lacs, derrière l'emplacement où se trouve le blason de la commune, le projet prévoit une zone sur laquelle pourrait être édifié un équipement d'intérêt public, sans remettre en cause l'aspect paysagé existant.

- Le dernier secteur est le plus ambitieux puisqu'il s'agit de réaménager à terme le quartier autour de l'école Camus pour améliorer sa qualité et son fonctionnement. Les liaisons et l'accès à l'école ainsi qu'au centre commercial ne sont pas facilités en raison de la présence de plusieurs impasses.

Le 18 janvier à 19 h, accueil du public dès 17 h. Maison des associations, place Nobel.

Contact au service urbanisme - PLU au 01 64 87 55 43. plu@lemeesurseine.fr