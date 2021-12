Réunion du Service d'appui RH, mardi 12 février : le comité social et économique

Le Service d'appui RH, en partenariat avec la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine, vous invite à participer à cette réunion d'information qui portera sur le comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés, la nouvelle instance qui se substitue aux trois instances de représentants du personnel (CE, DP, CHCST) et qui doit avoir été mise en place avant le 31 décembre 2019 (suite aux ordonnances Macron). Maître Texier-Martinelli présentera les modalités de mise en place du CSE, son rôle, et son fonctionnement.

Accueil à partir de 9 h Communauté d'agglomération de Melun Val de Seine, salle du conseil.

297 rue Rousseau Vaudran, Dammarie-les-Lys.