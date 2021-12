Réunion d'information, Jeudi 14 février

Lors de ce rendez-vous, l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) présentera les nouvelles pratiques en matière de recrutement, les enjeux et contours de l'e-recrutement, le sourcing, et expliquera comment publier et optimiser une offre de qualité. La Mission locale présentera “My match up”, Pôle Emploi présentera son “espace recruteur” et l'application ”je recrute”, et le Département “Job 77”, pour trouver et attirer de nouveaux talents.

Contact et informations : nadia.khenniche@attractivite77.fr

Pour avoir plus d'informations sur le Service d'appui RH,

contacter pauline.viguier@attractivite77.fr