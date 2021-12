Réunion d'information du Service d'appui RH, jeudi 10 janvier

Le Service d'Appui RH, porté par Seine-et-Marne Attractivité, a été conçu comme un outil de proximité à destination des entreprises et associations de 0 à 50 salariés. Le premier rendez-vous de la nouvelle année se tiendra le 10 janvier prochain à Mormant, à partir de 9h. L'Apec (Association pour l'emploi des cadres) présentera les nouvelles pratiques en matière de recrutement, les enjeux et contours de l'e-recrutement, le sourcing, et expliquera comment publier et optimiser une offre de qualité.

La Mission Locale présentera “My match up”, Pole Emploi présentera son “espace recruteur” et l'application ”je recrute”, et le Département “Job 77”, pour trouver et attirer de nouveaux talents.

Salle des Marronniers - 135, rue du Général de Gaulle – Mormant.

Contact et informations : nadia.khenniche[a]attractivite77.fr

Pour avoir plus d'informations sur le Service d'appui RH, contacter pauline.viguier@attractivite77.fr