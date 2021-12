Retour progressif du tourisme dans le département

Suite au reflux progressif de l'épidémie et aux lourdes conséquences économiques de la crise, l'objectif est de permettre une reprise d'activité la plus réactive possible, dans le respect des contraintes de sécurité sanitaire.

Des sites touristiques sont déjà ouvert leurs portes :

- le musée Bossuet à Meaux ;

- le musée de Coulommiers ;

- la maison-atelier de Jean-François Millet à Barbizon ;

- les parcs des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau.

D'autres sites touristiques ouvriront dès la fin de cette semaine :

- le château de Blandy-les-Tours (à compter du 29 mai) ;

- le musée de préhistoire de Nemours (à compter du 29 mai) ;

- le musée des peintres de Barbizon (à compter du 29 mai) ;

- le musée Rosa Bonheur (à compter du 29 mai) ;

- le musée jardin Bourdelle à Egreville (à compter du 29 mai) ;

- Le musée de la gendarmerie à Melun (à compter du 3 juin) ;

- Le moulin Russon à Bussy-Saint-Georges (à compter du 3 juin).

Le musée de la grande Guerre de Meaux, le château de Fontainebleau et les différents monuments de la cité médiévale de Provins devraient pouvoir faire l'objet d'une ouverture courant juin, si la situation sanitaire le permet.

Ces destinations touristiques, ainsi que les offices de tourisme récemment ouverts, constatent un afflux de touristes rapide et supérieur aux attentes initiales. La Seine-et-Marne bénéficie de sa proximité de Paris et d'un regain d'intérêt pour le tourisme local, considéré comme plus sûr sur le plan sanitaire.

L'ouverture de chaque site touristique repose sur la mise en place d'un protocole sanitaire particulier à chacun, soumis aux services de la préfecture, et permettant de respecter les mesures d'hygiènes afin d'éviter la propagation du covid-19.

Avant tout déplacement, la préfecture précise qu'il convient de s'assurer de l'ouverture effective du lieu visité et se tenir informé du protocole mise en place.