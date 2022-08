Retour du Forum sports, loisirs et culture

Événement phare de la vie associative, le forum offre à chacun la possibilité de venir s’informer, de découvrir ou de redécouvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs, solidaires ou autres proposées à La Ferté-sous-Jouarre. L’année dernière, plus de 48 partenaires étaient présents à cette manifestation. Durant cette journée, chaque structure sera libre de proposer des démonstrations ou des essais.

Les associations proposent une grande diversité d’actions. Il est possible de pratiquer du sport dans de nombreuses disciplines, d’élargir ses horizons culturels, de s’investir dans des projets. Dans une ambiance chaleureuse, les intéressés pourront profiter de démonstrations et d’animations, mais aussi se rendre sur chaque stand afin de prendre des renseignements en vue d’une éventuelle inscription. Le service des Sports sera présent pour coordonner la journée et orienter les visiteurs.

Le guide sports, culture et loisirs sera disponible dès le mois de septembre à la mairie, au Centre technique administratif municipal et à la Médiathèque Samuel Beckett, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer au forum.