Restrictions de déplacement nationales et fermeture des écoles

Emmanuel Macron a ainsi décidé d'étendre les « mesures de freinage » à l'ensemble du territoire. Concrètement, les restrictions de déplacement deviennent désormais nationales. À partir de samedi soir, et pour quatre semaines, il ne sera plus possible de se déplacer dans un périmètre de plus de 10 km, sauf motif impérieux. L'attestation ne sera pas nécessaire pour les déplacements effectués dans un périmètre de 10 km en journée, mais elle sera exigée pendant les horaires du couvre-feu (19 heures - 6 heures) ou pour des déplacements dépassant les 10 kms. Les déplacements durant le week-end de Pâques seront toutefois tolérés.

L'autre grande annonce concerne la fermeture des écoles pendant trois semaines avec des vacances de printemps unifiées, du 10 avril au 26 avril. C'est donc le retour des cours à distance. Le 3 mai marquera la réouverture générale des établissements scolaires avec des jauges adaptées.

Le chef de l'Etat a également annoncé que la vaccination allait être étendue aux plus de 50 ans à partir du 15 mai, que des renforts supplémentaires seraient attendus en réanimation pour porter le nombre de lits à plus de 10 000 et que le télétravail devrait être systématisé. Quant à la réouverture des bars, des restaurants, des commerces et des lieux de culture et de sport, elle pourrait intervenir à parti de la mi-mai de façon progressive.