Restrictions allégées les 2 et 16 février

Jean Castex et Olivier Véran, le premier ministre et le ministre de la Santé, ont présenté le calendrier d’allègement de plusieurs restrictions actuelles. Alors que le pass vaccinal va entrer en vigueur le 24 janvier et que le protocole sanitaire dans les écoles sera revu à la rentrée des vacances d’hiver, le 7 mars, deux dates importantes sont à retenir.

2 février : ce jour-là marquera lafin du télétravail obligatoire, des jauges et du port du masque en extérieur. Le télétravail sera seulement « recommandé », tandis que les lieux recevant du public (salles de spectacle, stades…) ne seront plus soumis à une jauge d'accueil du public. Enfin, l'obligation du port du masque en extérieur, qui s'applique dans certaines villes, sera levée.

16 février : à partir de cette date, les discothèques (fermées depuis le 10 décembre) rouvriront et un protocole allégé sera appliqué dans plusieurs lieux. La consommation dans les stades, les cinémas et les transports sera ainsi « à nouveau autorisée ». Les concerts et la consommation « debout » dans les bars seront également possibles.