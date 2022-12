Restos Du Cœur : grande collecte départementale

L’antenne de Seine-et-Marne des Restos Du Cœur organise une grande collecte de denrées et produits le week-end des 9, 10 et 11 décembre. Ses 1 000 bénévoles seront ainsi présents dans plusieurs centres commerciaux du département. Cette collecte concernera principalement les denrées alimentaires, les produits d’hygiène et pour les bébés.

Priorité à la petite enfance

Cette 38e campagne nationale marque le retour de “l’effet ciseaux“, c’est-à-dire des ressources plus difficiles à mobiliser au moment où les besoins augmentent. C’est pour cette raison que les Restos Du Cœur font encore davantage appel à la solidarité et à la générosité des donateurs.

Cette année, outre ses traditionnelles activités d’aide à la personne et à l’insertion, l’association fondée par Coluche a lancée une nouvelle activité dédiée à la petite enfance. Elle concerne l’accueil des familles ayant des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes, afin de leur apporter des aides alimentaires et matérielles adaptées en prenant en compte les besoins des petits pour aider au mieux leurs parents.

Renseignements : ad77.siege@restosducoeur.org