Restauration scolaire : le Département gèle les tarifs

Le Département assure la restauration dans les 129 collèges publics du territoire, détermine l’évolution des tarifs pratiqués et propose aux ménages les plus modestes une aide à la restauration scolaire via son dispositif Cantinéo77. Ainsi, chaque année, ce sont six millions de repas qui sont servis à près de 50 000 collégiens.

Dans un contexte de hausse générale des prix et compte tenu de la contrainte générale pesant sur le pouvoir d’achat des familles, le Département a décidé de geler l’ensemble des tarifs actuels de la restauration pour cette année scolaire 2022-2023. L’impact budgétaire de cette mesure est évalué à 180 000 euros.

D’autre part, le soutien économique apporté aux familles a été renforcé en introduisant une plus grande progressivité dans le dispositif Cantinéo77 et en élargissant le périmètre de bénéficiaires. Ainsi, le nombre prévisionnel d’élèves rattachés au dispositif Cantinéo77 a augmenté de plus de 53 % (plus de 13 700 élèves au total).