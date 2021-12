Restaurants : fermeture prolongée et aides élargies

Le gouvernement avait fixé cette date à l'issue du deuxième déconfinement, le 15 décembre, mais cette réouverture était conditionnée à un plafond de contaminations limité à 5 000 cas quotidiens, ce qui n'est toujours pas d'actualité.

Aucune date de réouverture n'a été annoncée pour l'instant. Reçues le 5 janvier au ministère de l'Economie, les différentes organisations syndicales du secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont demandé un maintien des aides jusqu'à la fin de l'épidémie. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, leur a assurées que ces aides seraient maintenues et que d'autres seraient renforcées.

Le Prêt garanti par l'Etat (PGE) devrait ainsi être étendu d'un an et une nouvelle aide, d'un montant maximum de 25 % du chiffre d'affaires des établissements (et remboursable sur une dizaine d'années), devrait aussi être mise en place. Enfin, la prise en charge de dix jours de congé par l'Etat pour les entreprises de secteurs en difficulté, sera étendue jusqu'au 31 mars contre initialement le 31 janvier.